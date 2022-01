ufficiale Addio all'Italia per Babacar. E' del Copenhagen, firma fino al 2025

Khouma Babacar è ufficialmente un giocatore del Copenhagen. La punta è arrivata oggi in Danimarca e lascia il Sassuolo a titolo definitivo per sbarcare nella capitale danese. 166 partite, 39 reti e 14 assist dopo in Serie A, 20 gare e 8 reti in Europa League, ha giocato la prima parte della stagione in Turchia all'Alanyaspor. Adesso la firma col Copenhagen fino all'estate del 2025.