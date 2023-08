ufficiale Atalanta, Maehle finisce al Wolfsburg. Affare da 13 milioni di euro

Come anticipato in mattinata, Joakim Maehle è un nuovo giocatore del Wolfsburg. Il terzino danese lascia quindi l'Atalanta dopo due stagioni e mezzo in cui ha collezionato 96 presenze e 6 reti, una delle quali in Europa League contro l'Olympiakos. Questo il comunicato ufficiale del club bergamasco che ufficializza l'addio del calciatore. "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto a titolo definitivo a VFL Wolfsburg il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joakim Mæhle, 26enne esterno danese che lascia il Club nerazzurro dopo due stagioni e mezzo in cui ha collezionato 96 presenze tra tutte le competizioni. Atalanta B.C. ringrazia e saluta affettuosamente Joakim, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza professionale in Germania".

Tredici i milioni con cui il Wolfsburg ha convinto l'Atalanta di privarsi dello scandinavo. Ora è possibile l'affondo per Singo, anche se Soppy non è convinto della destinazione Torino.