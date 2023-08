ufficiale Avventura in Ligue 1 per Matic. Il serbo è un nuovo giocatore del Rennes

vedi letture

Trattativa in dirittura d'arrivo ormai da giorni e che ha trovato in queste ore la sua conclusione: Nemanja Matic è un nuovo giocatore del Rennes. Alla Roma vanno 3 milioni di euro, bonus compresi. Contratto fino al 2025 per il serbo che, per la prima volta in carriera, si misura con il massimo campionato francese.

Arrivato in giallorosso nell'estate del 2022, nella scorsa stagione ha totalizzato 50 presenze tra tutte le competizioni e segnato due gol. Ora per lui inizia una nuova parentesi al Rennes: il club francese ha annunciato così l'arrivo dell'esperto centrocampista dalla Roma, con un post sui propri canali social.