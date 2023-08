ufficiale Bologna, il centrocampista Baldursson ceduto in prestito all'Idrottsförening Elfsborg

Il Bologna Fc 1909 comunica sui propri canali ufficiali di avere ceduto il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Andri Baldursson all’Idrottsförening Elfsborg a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.

Il percorso di Baldursson finora al Bologna

Nel gennaio 2019 arriva in prestito con diritto di riscatto a Bologna, dove è schierato nella Primavera Felsinea. Il giovane giocatore impressiona in Italia, vincendo anche il Torneo di Viareggio 2019, e viene riscattato dal Bologna nell'agosto 2019. Dopo essere stato convocato per la prima volta in prima squadra il 26 ottobre 2019 in vista della sfida contro la Sampdoria, fa il suo debutto in Serie A il 22 febbraio 2020, sostituendo Andreas Skov Olsen al 59' nel pareggio per 1-1 contro l'Udinese e diventando così il quinto islandese a giocare in Serie A, il primo nel Bologna.

Il 4 agosto 2020, dopo avere giocato 7 gare con il Bologna, rinnova il suo contratto con i felsinei, che in seguito lo confermano in prima squadra.Il 23 agosto 2021, il Copenaghen annuncia di aver prelevato il centrocampista con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto dal Bologna. Il 6 luglio 2022 viene ceduto nuovamente in prestito, questa volta al N.E.C. nei Paesi Bassi.