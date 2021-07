ufficiale Bologna, non riscattato Antov. Il difensore è rientrato al CSKA Sofia

vedi letture

Nonostante sembrava essere stato raggiunto un accordo per la sua permanenza al Bologna, il club emiliano non ha esercitato l'opzione per il riscatto di Valentin Antov. Il difensore bulgaro classe 2000 è dunque tornato in forza al CSKA Sofia, come testimoniato dallo scatto pubblicato dal club sui suoi profili ufficiali, in cui lo si vede nel ritiro austriaco di Fulpmes.