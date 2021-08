ufficiale Cagliari, il centrocampista Biancu ancora in prestito all'Olbia

vedi letture

Il Cagliari comunica la cessione del calciatore Roberto Biancu che si trasferisce all’Olbia sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Ecco la nota del club: "Il giovane centrocampista, classe 2000, ha esordito in Serie A in Cagliari-Milan 2-1 del 28 maggio 2017: dalla stagione 2017-18 ha giocato tra le fila dell’Olbia in Serie C con cui ha totalizzato ben 112 gare e 11 reti. Per Biancu ora una nuova esperienza in Gallura con l’opportunità di proseguire nel suo processo di maturazione tecnica e umana, in un ambiente che lo conosce e che punterà a valorizzarne al meglio il talento. Buona stagione, Roberto!".