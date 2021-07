ufficiale Cagliari, primo contratto per Contini, Cusumano e Kourfalidis

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare che i giovani calciatori rossoblù Gianluca Contini, Francesco Cusumano e Christos Kourfalidis hanno firmato il loro primo contratto da professionista con il Club.

Gianluca Contini, classe 2001, nato in Toscana ma di origini sarde, ha chiuso il campionato 2020-21 con 18 reti, un bottino che gli è valso il titolo di capocannoniere del Primavera 1. Entrato a far parte del vivaio del Cagliari nell’estate 2016, è un attaccante veloce e rapido, in grado di svariare su tutto il fronte avanzato, freddo sotto porta. In tre stagioni in Primavera ha totalizzato 82 partite e 30 gol. Si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023. Giocherà in prestito la prossima stagione tra le fila del Legnago.

Francesco Cusumano, nato a Palermo (2001), è un difensore fisico, bravo nei duelli aerei e nei contrasti, con buone capacità in fase di impostazione. Arrivato nel Settore giovanile nell’estate 2016, forte poi dell’esperienza in prima squadra nell’Olbia (stagione 2018-19) ha continuato il suo percorso di crescita nella Primavera del Cagliari (41 gare). Ha firmato con il Club sino al 30 giugno 2022, con opzione per le prossime due stagioni sportive: contestualmente si trasferisce in prestito alla Vis Pesaro sino al termine della stagione.

Christos Kourfalidis, nato a Salonicco, classe 2002, è un calciatore capace di abbinare forza fisica e qualità, motorino instancabile del centrocampo. Dopo aver giocato nell’Under 17 del Cagliari nella stagione 2018-19, si è trasferito in prestito in Serie D nel Foggia dove ha totalizzato 24 presenze. Rientrato alla base, è stato tra gli artefici della salvezza ottenuta dalla Primavera con tre gare di anticipo. Ora la firma sul suo primo contratto da professionista: sarà rossoblù sino al 30 giugno 2023 con opzione per una ulteriore stagione (nella foto, la sua firma)