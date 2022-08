ufficiale Cremonese, torna Carnesecchi: il portiere resta grigiorosso per un altro anno

Marco Carnesecchi torna alla Cremonese per il secondo anno, ancora una volta in prestito: una volta capito di non poter avere spazio in nerazzurro, portiere dell'Under 21 ha scelto di tornare in grigiorosso dopo essere stato un grande protagonista della promozione dell'anno scorso. Contratto già depositato in Lega Serie A.