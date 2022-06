ufficiale Empoli, in attesa di definire il futuro di Vicario preso il portiere Samuele Perisan

In attesa di definire il futuro di Guglielmo Vicario, portiere corteggiato da Lazio, Napoli e Fiorentina, l'Empoli ha ingaggiato per la prossima stagione un giovane e promettente portiere, scuola Udinese ma al Pordenone dal 2020. Ecco il comunicato: "Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto il portiere Samuele Perisan all’Empoli. L’estremo difensore pordenonese – su cui il Club ha creduto fortemente acquisendolo nell’ottobre 2020 – approda nella massima serie dopo essere stato un punto di riferimento della squadra nell’ultimo biennio, in cui si è affermato come uno dei migliori portieri della Serie B. Complessivamente ha collezionato 67 presenze con la maglia neroverde. La Società augura a Samuele le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza, certa che dimostrerà il proprio grande valore anche in A.