ufficiale Empoli, Martini rientra dal prestito alla Pistoiese e va al Pontedera

Matteo Martini rientra all'Empoli dopo questa prima parte di stagione passata alla Pistoiese. Il club del presidente Corsi ha però nuovamente girato in prestito in C il terzino sinistro classe 2002, che concluderà l'anno al Pontedera.