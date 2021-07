ufficiale Empoli, rinnovati i contratti dei responsabili di Settore Giovanile e Area Tecnica

Empoli Football Club comunica di aver rinnovato i contratti del Responsabile del settore giovanile Federico Bargagna e del Responsabile dell’Area Tecnica sempre del settore giovanile Matteo Silvestri fino al 30 giugno 2023.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Federico Bargagna – sarà ancora quello di proseguire su quanto fatto nel corso degli anni da questa società, cercando di mantenere alta la qualità di tutto il settore giovanile e lavorando per far crescere i ragazzi. Sentiamo la vicinanza della società che anche nei momenti difficili non ci ha fatto mancare il sostegno ed è fondamentale continuare a lavorare in grande sinergia con tutte le componenti. Ce la metteremo tutta, con la massima umiltà possibile, consapevoli delle difficoltà che potrebbero arrivare e pronti ad affrontarle per superarle.

“L’annata appena trascorsa – ha aggiunto Matteo Silvestri – è stata difficile sotto molti punti di vista per i noti motivi ma altrettanto entusiasmante ed emozionante. Lo scorso anno il nostro obiettivo non era quello di rivoluzionare, quanto di dare continuità ad un settore giovanile importante come quello dell’Empoli che nel corso del tempo si era sempre distinto. Questo sarà il nostro compito anche per il futuro, pensando a far crescere i ragazzi nel migliore dei modi, farli lavorare nelle condizioni ottimali, aspettandoli quando necessario e accompagnandoli con pazienza nel percorso formativo”.