Con una nota il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Paratici, ex ds della Juventus, quale nuovo “Managing Director”. Paratici, si legge, “sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del Club, delle strutture e delle infrastrutture calcistiche”.

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021