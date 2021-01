ufficiale Fiorentina, ceduto Dalle Mura alla Reggina

Subito dopo aver giocato la finale di Supercoppa Primavera con la Fiorentina, persa 3-1 con l'Atalanta, Christian Dalle Mura (18) ha ultimato le pratiche per trasferirsi alla Reggina. La formula scelta per il difensore centrale è quella del prestito sino al 30 giugno 2021. Nazionale under 19, già esordiente in serie A, ha scelto la maglia n. 32.