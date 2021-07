ufficiale Fiorentina, niente rinnovo anche per Caceres: il post del club

Continuano i saluti in casa Fiorentina, con il club che tramite Twitter, dopo gli addii a Borja Valero e Ribery, ha salutato anche Martin Caceres dopo due anni di carriera in viola. Anche l'uruguaiano, impegnato in Copa America con la sua nazionale, ha terminato dunque l'esperienza alla corte di Commisso con la fine del contratto siglato nell'estate del 2019.