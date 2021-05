UFFICIALE: Germania, Hansi Flick sarà il nuovo commissario tecnico dopo Euro 2020

Adesso è ufficiale: il nuovo commissario tecnico della Germania sarà Hansi Flick. L'ormai ex allenatore del Bayern Monaco prenderà il posto di Joachim Low dopo Euro 2020 e da darne l'annuncio è stata la stessa Federazione tedesca.

BREAKING: Hansi #Flick will become the new Germany national team head coach following @EURO2020 ✍️#DieMannschaft pic.twitter.com/2CpxjIsQSn

— Germany (@DFB_Team_EN) May 25, 2021