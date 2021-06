Adesso è anche ufficiale, con conferma via comunicato dello Sparta Praga che sancisce il diritto di riscatto esercitato e la mancata contro-opzione da parte della Fiorentina: il terzino slovacco David Hancko, classe '97, lascia a titolo definitivo il campionato italiano stabilendosi nella capitale della Repubblica Ceca, dove aveva già giocato in prestito nel corso dell'ultima stagione.

Sparta has completed transfer of Dávid Hancko from Fiorentina.

No more “on loan” on @Transfermarkt anymore! 💙💛❤️ pic.twitter.com/WdqZE3cecy

— AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) June 6, 2021