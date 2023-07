ufficiale Hellas Verona, Christian Pierobon ceduto in prestito annuale alla Triestina

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a US Triestina Calcio 1918 - in prestito fino al 30 giugno 2024, con opzione e contro opzione di riscatto - le prestazioni sportive del calciatore Christian Pierobon. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Christian e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale.