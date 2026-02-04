Juve Stabia, chiuso il mercato si pensa ai rinnovi: Maistro e Pierobon verso la firma

Chiuso il mercato di riparazione in casa Juve Stabia si accelera per i rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza con due nomi su tutti. Si tratta del centrocampista offensivo Fabio Maistro e del centrocampista Christian Pierobon con i quali le discussioni sul prolungamento sono a buon punto tanto che, come riporta Metropolis, nelle prossime settimane è prevista la fumata bianca con i due che firmeranno un biennale prolungando la loro avventura a Castellammare di Stabia.

Il nodo più complicato da sciogliere è invece quello relativo a Giuseppe Leone, regista che lo Spezia ha trattato a lungo nel corso di gennaio senza però riuscire a chiudere per l'opposizione del club gialloblù di cederlo per una cifra inferiore a quella della clausola di rescissione (500 mila euro). Il classe 2001, che dal suo canto non ha spinto eccessivamente per l'addio, è considerato centrale nel progetto campano e può contare sulla fiducia massima del tecnico Ignazio Abate, che lo ha sempre schierato nonostante le voci di mercato, e sull'affetto della piazza.

Per il rinnovo, sul piatto c'è l'ipotesi di un triennale, però sarà decisiva la volontà della proprietà di andare incontro alle richieste del giocatore per non rischiare di perdere fra pochi mesi a parametro zero un giocatore di valore.