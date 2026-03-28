Juve Stabia, Pierobon 'vittima' del sintetico del Menti. Distorsione alla caviglia e 1 mese di stop

Continuano i problemi fisici in casa Juve Stabia con un nuovo calciatore che si è aggiunto negli ultimi tempi al lungo elenco di indisponibili e acciaccati: Thomas Battistella, Gregorio Morachioli, Leonardo Candellone, Fabio Maistro e Kevin Zeroli. L’ultimo nome a iscriversi a questa lista è il centrocampista Christian Pierobon che ha accusato una forte distorsione alla caviglia che lo ha costretto a lasciare lo stadio Menti in stampelle.

Lo riferisce Vivicentro.it spiegando che la causa di questo nuovo infortunio sarebbe legata al manto del ‘Romeo Menti’, un manto sintetico che è ormai arrivato alla fine del suo ciclo di vita e non è giudicato più a norma per i campionati professionistici tanto che per la prossima stagione sarà obbligatoriamente smantellato e sostituito con uno più moderno. Per questo nella piazza campana è montata una certa rabbia fra i tifosi che temono in nuovi infortuni che comprometterebbero la corsa ai play off della formazione di Ignazio Abate.

Per quanto riguarda Pierobon le prime ipotesi parlano di almeno un mese di stop con il rientro che potrebbe arrivare per la delicata trasferta di Pescara anche se al momento starebbe vincendo la prudenza visto che né la società, né lo staff medico vogliono rischiare valutazioni o diagnosi affrettate visto anche il precedente legato a Leonardo Candellone che è ancora fermo dallo scorso 24 gennaio nonostante la prima valutazione parlasse di un problema di lieve entità.