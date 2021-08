ufficiale Hellas Verona, preso Simeone dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Ad annunciarlo è stato il club scaligero con il seguente comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Cagliari Calcio – a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone, 26enne attaccante argentino con cittadinanza spagnola che ha scelto il 99 come numero di maglia.

Nato a Madrid il 5 luglio 1995, è cresciuto nel settore giovanile del River Plate, Club che gli ha permesso di esordire in Primera División, nel corso della stagione 2014/15, per poi giocare l’anno successivo – sempre nella massima serie argentina - in forza al Banfield, col quale ha messo a segno 12 reti.

Ha lasciato il calcio argentino dopo aver vinto un titolo nazionale, una Coppa Sudamericana, una Coppa Libertadores e una Recopa Sudamericana, tutti trofei conquistati con il River Plate fra il 2014 e il 2015.

Trasferitosi in Italia, nella stagione 2016/17, ha realizzato con il Genoa 12 gol in 35 presenze nel suo primo campionato in Serie A.

Dal 2017 al 2019 ha militato nel massimo campionato italiano in forza alla Fiorentina, con cui ha totalizzato complessivamente 80 presenze, 22 reti e 8 assist-gol.

Ha disputato le ultime due stagioni, sempre in Serie A, con la maglia del Cagliari, con uno score personale e complessivo di 72 presenze, 18 reti e 6 assist-gol.

Con la Nazionale Argentina ha giocato sinora 5 partite, segnando al debutto nel match amichevole contro il Guatemala, disputatosi nel settembre del 2018. Tre, invece, le gare in cui è sceso in campo con la Selezione Olimpica Albiceleste ai Giochi di Rio del 2016.

Con la Nazionale Argentina Under 20, con cui ha totalizzato 13 presenze e siglato 11 reti, si è laureato Campione del Sudamerica nel 2015.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Giovanni “El Cholito” Simeone e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù".