ufficiale Il Torino riporta a casa il talento italo-serbo Dennis Stojkovic

E' servito un giro lunghissimo ma alla fine il desiderio di tornare lì da dove tutto è partito ha avuto la meglio. Dennis Stojkovic (18) è nuovamente un giocatore del Torino, a cinque anni di distanza dal suo addio (poi rivelatosi un arrivederci) per accettare la corte del Chelsea.

Un'esperienza tutt'altro che fortunata, quella inglese, per l'intervento della burocrazia che ha ravvisato una violazione dei regolamenti che impediscono ad un minorenne extra-comunitario di trasferirsi in un altro club. Lungo stop imposto e la ripartenza che avviene, con fatica, da squadre non di primissimo piano come gli austriaci del LASK e l'Olimpija Ljubljana, club sloveno. E c'è stata anche la possibilità di rientrare in Italia, al'Avellino, ma complicazioni dell'ultimo minuto hanno fatto saltare tutto. Nel mezzo tanti provini e periodi di prova con diverse big europee, senza però formalizzare nulla.

Stojkovic ha passato l'ultima stagione al Partizan Belgrado, dal quale ha appena ottenuto la rescissione del contratto in seguito ai problemi societari. Adesso spera che il lungo peregrinare sia concluso. In teoria dovrebbe accedere da fuori quota alla Primavera granata, ma più verosimilmente l'attaccante esterno italo-serbo farà la spola con la prima squadra. Nel frattempo ha già raggiunto i nuovi compagni al ritiro di Santa Cristina in Val Gardena.