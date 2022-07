ufficiale Inter, addio Vanheusden. Va all'AZ in prestito con diritto di riscatto

L'AZ Alkmaar ha ufficialmente ingaggiato Zinho Vanheusden. Il ventiduenne lascia l'Inter e passa al club olandese in prestito con diritto di riscatto. "E' la squadra giusta per me, non vedo l'ora di iniziare", ha detto il belga.