ufficiale Inter, altro prestito per il giovane Persyn. Passa all'FC Eindhoven

Continuerà in Olanda la carriera di Tibo Persyn, centrocampista classe 2002 di proprietà dell'Inter: l'FC Eindhoven ha annunciato l'arrivo del calciatore in prestito per un anno tramite i propri canali ufficiali.