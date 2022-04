ufficiale Inter, il giovane Carboni ha annunciato di aver rinnovato il suo contratto

Franco Carboni, giovane classe 2003 dell'Inter, recentemente convocato anche in Nazionale argentina da Scaloni, ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro. A darne l'annuncio è stato lo stesso esterno mancino, sul proprio profilo Instagram: "È un orgoglio per me far parte di questa famiglia e sono molto contento di aver prolungato il mio contratto".