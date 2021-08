ufficiale Inter, Oristanio passa in prestito al Volendam: l'annuncio del club olandese

vedi letture

Dall'Inter al Volendam, adesso è ufficiale: Gaetano Oristanio comincia la sua nuova avventura nei Paesi Bassi. Il club della seconda divisione olandese ha annunciato l'arrivo in prestito del promettente trequartista classe 2002, che dunque lascia i nerazzurri per una sola stagione. "E' in buone mani, Inter", ha scritto il Volendam su Twitter ufficializzandolo.