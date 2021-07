ufficiale Ivan Andonov resta alla Fiorentina, esteso il prestito dal Levski Sofia

vedi letture

Ivan Andonov vestirà almeno per un'altra stagione la maglia della Fiorentina. Il club viola ha infatti esercitato l'opzione fissata a gennaio con il Levski Sofia per estendere il prestito dell'estremo difensore classe 2003 per un'altra stagione.