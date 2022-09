Arthur Melo è un nuovo giocatore del Liverpool. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. I reds prelevano il brasiliano in prestito dalla Juventus.

We’re delighted to confirm the signing of @arthurhromelo on loan from Juventus for the remainder of the 2022-23 season, subject to international clearance 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2022