ufficiale Juventus, Dellavalle va in MLS. Il classe 2004 ha firmato per i Los Angeles FC

Operazione in uscita per la Juventus, che ha piazzato un suo giovane talento. In serata, infatti è stata ufficializzata la cessione di Lorenzo Dellavalle ai Los Angeles FC. La formazione americana punta molto sul talento classe 2004, a cui ha fatto sottoscrivere un contratto pluriennale.

Cresciuto nelle giovanili bianconere, nella scorsa stagione il giovane difensore è entrato in pianta stabile in Primavera. In campionato ha giocato 26 partite e segnato un gol, ma nel corso dell'annata è stato impiegato con continuità anche in Youth League. Adesso per lui comincia una nuova avventura, che lo porterà a mostrare le sue qualità in MLS.