ufficiale Juventus, Nicolussi Caviglia ha rinnovato il suo contratto fino al 2026

Rinnovo di contratto con vista sul futuro per la Juventus, che attraverso il profilo Twitter della Next Gen ha annunciato il prolungamento di Hans Nicolussi Caviglia fino al 30 giugno 2026, con il giocatore che si trova attualmente in prestito al Sudtirol.