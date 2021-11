ufficiale L'Hellas Verona ha blindato il talento Casale. Nuovo contratto fino al 2026

Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver rinnovato sino al 30 giugno 2026 il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Casale.

Per il 23enne difensore di Balconi di Pescantina, in provincia di Verona, quella in corso è la prima stagione in Serie A con l’Hellas, in forza al quale ha sin qui totalizzato 11 presenze nel massimo campionato, fornendo l’assist-gol del definitivo 3-3 di Kalinic nel match giocato al ‘Luigi Ferraris’ contro il Genoa lo scorso 25 settembre.

Prima delle formative esperienze - in prestito - con Perugia (Serie B), Prato (C), Südtirol (C), Venezia (B) ed Empoli, squadra con la quale nella scorsa stagione ha conquistato da protagonista la promozione in Serie A, Casale è cresciuto per 15 anni nel Settore Giovanile del Verona, facendo tutta la trafila sino alla formazione Primavera.

Il difensore gialloblù ha vestito anche la maglia azzurra delle Nazionali giovanili, fino all’Under 21.

Hellas Verona si compiace del rinnovo di contratto di Nicolò Casale e gli augura una permanenza in gialloblù ricca di ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra.