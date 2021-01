Signed, sealed, delivered. Il Manchester United ha ufficializzato il deposito del contratto di Amad Diallo. Risolte le questioni burocratiche, adesso è ufficiale: il talento lascia l'Atalanta e l'Italia e diventa un nuovo giocatore dei Red Devils.

Signed ✍️

Sealed 🤝

Delivered 👋

We are 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩𝙚𝙙 to confirm @AmadDiallo79's transfer to United has been finalised!#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 7, 2021