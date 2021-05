ufficiale Mandzukic saluta il Milan: "Auguro a questo club solo il meglio per il futuro"

Mario Mandzukic saluta il Milan il giorno dopo la fine della stagione. Arrivato a gennaio con un contratto di sei mesi, il centravanti croato quest'oggi, attraverso il suo profilo 'Instagram', ha ufficializzato che non rinnoverà il contratto: "Sono grato alla direzione del club per avermi dato questa opportunità, allo staff tecnico per il loro lavoro dedicato e ai miei compagni di squadra che non sono solo ottimi giocatori ma un grande gruppo di ragazzi. Sono felice che siamo riusciti a riportare questo fantastico club in Champions. Auguro a tutti nel club solo il meglio per il futuro", ha scritto.