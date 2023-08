ufficiale Monza, dopo Colpani altro rinnovo. Ciurria firma fino al 30 giugno 2026

Patrick Ciurria, esterno del Monza, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Di seguito il comunicato del club: "AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Patrick Ciurria fino al 30 giugno 2026. Dalla Serie B all’undicesimo posto in Serie A, il ‘Fante’ ha contribuito con i suoi gol alla storica cavalcata delle ultime due stagioni, collezionando in totale 76 presenze con 11 reti in biancorosso. Un bellissimo percorso insieme, che continua. Complimenti Patrick!"