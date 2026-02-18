Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Monza, blindato Patrick Ciurria! Rinnovo di contratto fino al giugno 2028

Luca Bargellini
Oggi alle 16:27Serie B
Luca Bargellini

AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Patrick Ciurria fino al 30 giugno 2028.

Arrivato in Brianza nell’estate 2021, il centrocampista offensivo ha collezionato 142 presenze con 12 gol in maglia biancorossa, vivendo da protagonista la prima storica promozione in Serie A del Club, di cui è diventato una bandiera.

