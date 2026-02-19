Avellino, Balla...coi lupi. E il Monza blinda Ciurria: prolungato l'accordo fino al 2028

Una giornata decisamente movimentata, quella da poco trascorsa, per la Serie B, dove c'è stato il nono cambio in panchina tra le 20 squadre del torneo cadetto. O meglio, è stato nominato il nuovo allenatore dell'Avellino: la panchina irpina è stata affidata a Davide Ballardini, che succede all'esonerato Raffaele Biancolino e torna in panchina due anni dopo l'ultima volta, quando tentò di guidare il Sassuolo alla permanenza in Serie A. Impresa non riuscita, ma quella è un'altra storia. Il trainer ravennate ha firmato con i lupi un accordo valevole fino al 30 giugno.

Si arriverà quindi sino al termine della stagione corrente, e poi verranno tirate le somme per il futuro, anche se occorre precisare che per il momento gli irpini sono fuori dalla zona playout, che comunque allo stato attuale dista solo tre punti: lo scontro abbastanza diretto con la Reggiana, previsto nel weekend, sarà già un primo spartiacque.

Chi invece è certo di una permanenza decisamente più lunga, non ad Avellino, è il centrocampista offensivo Patrick Ciurria che ha rinnovato il proprio contratto con il Monza fino al 30 giugno 2028. Arrivato in Brianza nell’estate 2021, il classe 1995 ha finora collezionato 142 presenze condite da 12 gol, divenendo di fatto una bandiera biancorossa.