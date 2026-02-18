Patrick Ciurria rinnova col Monza: la conferma di un leader con la Serie A nel mirino

Il Monza ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Patrick Ciurria, che ora vestirà la maglia dei brianzoli fino al 30 giugno 2028: una scelta che suggella il rapporto di fiducia tra la società e il centrocampista offensivo classe 1995, iniziato nell'estate 2021, protagonista negli ultimi anni del progetto monzese sia in Serie A che in Serie B.

Nato a Sassuolo il 9 febbraio 1995, Ciurria è cresciuto nelle giovanili dello Spezia, club con il quale ha fatto il suo esordio in cadetteria nel torneo 2013/2014 e di cui ha vestito i colori fino al 2016 quando passa al Sudtirol, prima, e Siena, poi, entrambe in Serie C. All'inizio della stagione 2017/2018 firma per il Pordenone, società nella quale milita per tre anni fino alla clamorosa esperienza in cadetteria del torneo 2020/2021.

È proprio quest'ultima avventura che mette Ciurria, con la sua duttilità tattica e i 9 gol messi a segno da esterno di centrocampo a catturare proprio l'attenzione del Monza. Club del quale adesso è una vera e propria colonna portante.

Nella sua carriera complessiva in club professionistici, Ciurria ha messo insieme oltre 370 presenze e 41 gol tra tutte le competizioni, con una parte importante delle sue apparizioni proprio con la maglia del Monza, dove ha realizzato finora una dozzina di reti e ben 20 assist.

Oltre all’attività in club, ha collezionato anche presenze con le Nazionali giovanili italiane, indossando la maglia dell’Italia U20 per tre volte negli anni giovanili.

Con il nuovo accordo fino al 2028, Ciurria rivestirà in maniera ancor più centrale un ruolo cardine all'interno dello spogliatoio di Paolo Bianco. Con l'obiettivo, chissà, di tornare subito a calcare i campi di quella Serie A salutata l'estate scorsa.