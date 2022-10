ufficiale Napoli, ecco il rinnovo di Meret. Il portiere allunga fino al 2024 con opzione

Ora è ufficiale. Il Napoli, come anticipato nei giorni scorsi, Alex Meret ha rinnovato il proprio legame con il club azzurro. Ecco il comunicato ufficiale del club azzurro: "La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025". Di fatto, rispetto alla vecchia scadenza, il portiere ex Udinese ha prolungato di una sola stagione, con opzione per un ulteriore rinnovo di un altro anno.