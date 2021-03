ufficiale Parma, Jaap Kalma è il nuovo Managing Director. In passato ha lavorato nel Milan

Il Parma Calcio 1913 comunica che il proprio organigramma si arricchirà di una nuova figura. Jaap Kalma sarà infatti il nuovo Managing Director – Corporate della società crociata.

Jaap ricopre attualmente il ruolo di Chief Commercial Officer (CCO) di Sports Global Group, società londinese attiva nei media e negli eventi, oltre ad essere consigliere di amministrazione di Credito Valtellinese. In passato ha ricoperto il ruolo di CCO dell’AC Milan per quattro stagioni, con responsabilità su stadio, entrate commerciali e marketing. Prima dell’esperienza con la società rossonera, ha ricoperto l’incarico di Global Brand Director, Licensing Director e Marketing Director alla Ferrari. Kalma ha iniziato la sua carriera in Unilever, ricoprendo negli anni il ruolo di Brand Manager, National Account Manager, Assistant to the Chairman and Executive Committee e Business Unit Director.

Cittadino olandese, ha conseguito una laurea in economia presso la Roosevelt University (Chicago) e un MBA presso la Stanford University (Palo Alto), è sposato e ha due figli.

A Jaap, che inizierà la sua avventura nella nostra società dall’1 aprile 2021, va il benvenuto da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio, oltre ai migliori auguri per questa sua nuova esperienza.