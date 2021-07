ufficiale Roma Primavera, rinnovo annuale per Alberto De Rossi

Alberto De Rossi ha rinnovato con la Roma Primavera. A comunicarlo è il club giallorosso tramite una nota ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con Alberto De Rossi come allenatore della Primavera per la stagione 2021-22". Queste le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale dei capitolini da parte del tecnico: "Amo il mio lavoro, lo svolgo con infinita passione. Lo faccio per la squadra della mia città, per la squadra del mio cuore, avverto da sempre un onore particolare nello svolgere la mia professione. Le responsabilità restano tante. Abbiamo il dovere di preparare al meglio i ragazzi che si affacceranno in prima squadra, prima di ogni altra cosa".