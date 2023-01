ufficiale Sampdoria, il centrocampo si rinforza con Cuisance. Arriva in prestito dal Venezia

vedi letture

Ufficiale l'arrivo di Mickael Cuisance alla Sampdoria. Il club blucerchiato ha depositato in Lega Serie A il contratto del centrocampista francese classe '99 ex Bayern Monaco, prelevato a titolo temporaneo dal Venezia in Serie B fino al termine della stagione.