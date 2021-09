Operazione in extremis per la Sampdoria. Erik Gerbi (21) si trasferisce in Romania, giocherà nel Politehnica Timisoara sino al termine della stagione.

Cresciuto nella Pro Vercelli, nel 2019 è passato alla Juventus U23 ed in seguito è stato acquisito dalla Sampdoria. Per l'attaccante oltre 40 presenze in serie C, compreso il periodo al Teramo, e l'esordio nel campionato cadetto a maggio 2018.

We invite you to welcome our new striker!

🇮🇹 Erik Gerbi (21 years old) arrived at @PolitehnicaT on loan from @sampdoria until June 30, 2022. More details on the official website (Ro.): https://t.co/nqgBdpSCET.

Benvenuto a Timișoara, Erik!#adifferentclub pic.twitter.com/fHXqUf79cV

— PolitehnicaTimișoara (@PolitehnicaT) September 6, 2021