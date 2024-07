Ufficiale Carpi, arriva Gerbi dalla Sampdoria. E firma con gli emiliani un contratto biennale

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Carpi "comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Erik Gerbi.

Gerbi, prima punta classe 2000 da oltre 100 presenze in Serie C e 1 in Serie B, è reduce da una stagione in Lega Pro a Lumezzane. In carriera, Erik ha vestito anche le maglie di Pro Vercelli, Juventus U23, Sampdoria, Teramo, SSU Poli (Serie B rumena) e Pro Sesto.

Gerbi arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria, dopo aver sottoscritto un contratto di valenza biennale, con scadenza il 30 Giugno 2026".

Dopo la firma, ecco le prime parole del giocatore ai canali ufficiali del club: "Sono contento di aver ricevuto la chiamata del Carpi, è una società con un storia importante. Qua c’è un progetto tecnico molto interessante e un girone molto stimolante con piazze importanti, tra cui questa. Sono convinto che con organizzazione e umiltà possiamo toglierci grosse soddisfazioni".