ufficiale Sean Sogliano è il nuovo ds del Verona. Marroccu diventa responsabile area tecnica

Nuova figura all'interno della dirigenza dell'Hellas Verona, come confermato in questi minuti dal club scaligero. Sean Sogliano, già in gialloblù dal 2012 al 2015, è il nuovo Direttore Sportivo del club. Contestualmente Francesco Marroccu passerà a ricoprire la carica di Responsabile dell'Area Tecnica. Questo il comunicato del club: "Sean Sogliano, già in gialloblù tra il 2012 e il 2015, è il nuovo Direttore Sportivo dell’Hellas Verona FC.

Contestualmente, Francesco Marroccu assume la carica di Responsabile dell’Area Tecnica del Club.

La Società augura buon lavoro a entrambi".