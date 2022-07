ufficiale Udinese, ceduti al Trento in prestito per una stagione Ballarini e Ianesi

Doppia cessione in prestito da parte dell'Udinese al Trento, con Marco Ballarini e Simone Ianesi che nella prossima stagione giocheranno nel club di Serie C. Questo il comunicato: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito al Trento, fino al 30 giugno 2023, Marco Ballarini e Simone Ianesi. In bocca al lupo ai nostri ragazzi per la nuova esperienza".