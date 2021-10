ufficiale Venezia, colpo Sergio Romero per la porta. Contratto fino a fine stagione

Sergio Romero è il nuovo portiere del Venezia. In questi minuti tramite il sito ufficiale del club è arrivata l’ufficialità: “Venezia FC comunica che in data odierna il portiere argentino classe 1987 Sergio Romero ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2021/22. Romero è l’estremo difensore con più presenze nella storia della nazionale argentina e nel corso dell'ultima stagione ha giocato per il Manchester United.

Benvenuto, Sergio”.