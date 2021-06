ufficiale Venezia, dal Benfica ecco il difensore Ebuehi. Obbligo di riscatto in caso di salvezza

vedi letture

Con un comunicato ufficiale, il Venezia ha reso noto l'arrivo del difensore Tyronne Ebuehi dal Benfica (operazione condotta dalla Pure Sports di Giorgio Boateng e Menno Groenveld). Ecco la nota: "Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con SL Benfica per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A del giocatore Tyronne Ebuehi. Il difensore classe 1995 nato ad Haarlem in Olanda ed in possesso anche di cittadinanza nigeriana, nel corso dell’ultima stagione ha disputato 34 gare con la maglia del FC Twente totalizzando 1 gol ed 1 assist. Cresciuto calcisticamente nell’ADO Den Haag, club con cui ha esordito in Eredivisie nella stagione 2014/15, viene acquistato dal Benfica con cui nella stagione 2019/20 ha disputato 7 gare nella Liga Revelacao U23 e 6 partite nella Liga Portugal 2. Nel corso della sua carriera, Ebuehi ha disputato inoltre 10 partite con la nazionale della Nigeria, tra cui una partita delle Qualificazioni per la Coppa D’Africa e una gara di Coppa del Mondo".