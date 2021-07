ufficiale Venezia, Molinaro blindato. Il 38enne terzino ha firmato fino al 2024

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia ha annunciato il rinnovo triennale di Cristian Molinaro con la formazione lagunare: "Venezia FC comunica di aver sottoscritto con il giocatore Cristian Molinaro un contratto triennale fino al 30.06.2024. Molinaro vanta 513 presenze in carriera di cui 232 disputate nella massima serie, 93 in Bundesliga con il VfB Stoccarda e 33 con il Venezia FC. Al termine della stagione 2021-22, la terza consecutiva con la maglia del Venezia FC, il giocatore, di comune accordo con la dirigenza, valuterà se continuare ad essere protagonista in campo o se intraprendere una carriera tecnico-dirigenziale all’interno del club arancioneroverde".