Ufficiale Un altro Ibra al Milan. Maximilian, figlio di Zlatan, firma il 1° contratto da professionista

vedi letture

Novità in casa Milan Futuro. È arrivato infatti l'annuncio del primo contratto da professionista con il Milan per Maximilian Ibrahimovic, classe 2006, giovane attaccante rossonero e figlio di Zlatan, ex bomber del Diavolo oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club di Via Aldo Rossi. Assieme a Francesco Camarda e a Samuele Longo, dunque, completerà il reparto d'attacco della squadra Milan Futuro, la seconda squadra rossonera allenata da Daniele Bonera (Girone B della Serie C).

Arrivato nell'agosto 2022, Maximilian Ibrahimovic faceva già parte delle giovanili rossonere. Ecco il comunicato del Milan: