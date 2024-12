Un altro pari, ma stavolta è un punto guadagnato: una brutta Juventus beffa il Bologna al 92'

vedi letture

Un altro pareggio, il quarto di fila per la Juventus. Ma stavolta è un punto guadagnato per Thiago Motta, altroché. Il Bologna si fa preferire praticamente per tutta la partita allo Stadium, si porta avanti con Ndoye nel primo tempo e fa 2-0 a inizio ripresa con Pobega. Ma la Vecchia Signora riesce a rimontare: al 63' Koopmeiners, in pieno recupero Mbangula. E beffa Italiano. Finisce 2-2.

L'infortunio di Cambiaso

Il Bologna comincia bene, molto bene. Spinge sull'acceleratore. E Ndoye è ispirato al massimo. Dopo pochi minuti, subito palo. Ma soprattutto il predominio territoriale. La Juventus non c'è e perde pure Cambiaso, che al 7' mette il piede davanti alla conclusione di Ndoye: la potenza del tiro gli causa una distorsione alla caviglia. Cambiaso prova a stringere i denti, dopo un paio di minuti rientra in campo, fa un tentativo. Un tentativo però fallito, perché poi non ce la fa: al 13' arriva la sostituzione obbligata per Thiago Motta, alle prese con un altro infortunio in difesa. In campo entra Rouhi, alla sua quarta in bianconero.

Ndoye on fire

Il Bologna continua a spingere sull'accelerato e si fa preferire alla Juventus. Così alla mezzora di gioco passa, proprio col suo uomo più in forma: Dan Ndoye. Una bella azione corale della formazione di Italiano, sviluppata sulla catena di destra alla perfezione e finalizzata da Ndoye, al terzo gol consecutivo, con un siluro che non dà scampo a Perin sul primo palo. Un vantaggio meritato quello dei felsinei, che fin qui si sono fatti preferire alla Juventus. Nel finale Skorupski si fa apprezzare per un grande intervento su Vlahovic, nell'unica azione veramente pericolosa della formazione di Thiago Motta nel primo tempo. E al duplice fischio lo Stadium fischia.

Castro ispira, Pobega manda k.o. la Juve

Nella ripresa non cambia il copione, si riparte da dove ci eravamo lasciati: da un bel Bologna e da una Juventus con una manovra solo a tratti fluida. E così al 53' arriva il meritato 2-0 del Bologna: Giocata d'alta scuola di Castro, che riceve palla al limite dell'area spalle alla porta e mette Pobega davanti a Perin con un tacco geniale. Il centrocampista ex Milan non sbaglia e manda in estate la squadra di Italiano.

La prima volta di Koop e Mbangula: che rimonta!

Vlahovic prova a suonare la sveglia e riportare la Juventus in partita. Ma ci pensa Koopmeiners, con un inserimento perfetto e la deviazione vincente su assist di Danilo per la rete dell'1-2: il primo gol con la maglia della Juventus, finalmente. La formazione di Thiago Motta cerca la rimonta a tutti i costi e la trova praticamente allo scadere. Grande azione di Vlahovic, che entra in area puntando Lucumì e premia l'arrivo al limite di Mbangula, che piazza un gran destro sotto l'incrocio dei pali e realizza il 2-2. Il Bologna getta la partita, la Juventus la rimonta e si prende un altro pareggio.