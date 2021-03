Un buon Milan non basta, Pogba entra e qualifica lo United: 0-1, rossoneri fuori dall'Europa

Finisce la corsa del Milan in Europa League, un percorso iniziato il 17 settembre contro lo Shamrock Rovers e terminato questa sera contro il Manchester United. Finisce ma con la squadra che esce a testa alta dal doppio confronto. Una magra consolazione ma anche una presa di coscienza che questa squadra può competere con le grandi d'Europa. Non ancora per vincere il torneo, perché non è bastata una partita coraggiosa, con un primo tempo degno dell'andata. A fare la differenza a San Siro la fanno i grandi giocatori e Solskjaer si è giocato il suo jolly vincente nella ripresa, con un Pogba a cui sono bastati 4 minuti dopo un'assenza di un mese e mezzo per sparigliare le carte.

Senza Mandzukic, Leao, Rebic, Romagnoli, Calabria, con Hauge fuori lista e con i recuperati Ibrahimovic e Bennacer non ancora in condizione e quindi in panchina, il Milan d'emergenza tiene ugualmente il pallino del gioco, riesce a tenere in controllo la situazione e con un po' di coraggio in più avrebbe anche potuto far male. Manca solo la parte conclusiva a questa squadra, che riesce a impegnare solo con un paio di conclusioni dalla distanza.

Encomiabile l'impegno e la concentrazione, con una cerniera difensiva perfetta ed esterni in grado di fare bene le due fasi. In mediana Kessie e Meite fanno valere la loro fisicità mentre non ci si poteva aspettare troppo da Castillejo: lo spagnolo è punta centrale d'emergenza. Manchester United decisamente deludente, una formazione che è persino più giovane del Milan e per certi versi si vede: poca sostanza e poca personalità, con Bruno Fernandes che non riesce a illuminare e il rientrante Rashford fino a questo momento a fare scena muta.

Solskjaer capisce che è l'ora di rischiare Paul Pogba. Il francese non vede il campo dal 6 febbraio, ha saltato 10 partite ma la sua esperienza, classe e fisicità possono fare la differenza. E infatti è così: l'ex Juve prende il posto dell'evanescente Rashford e dopo 4 minuti sblocca la partita: azione confusa con i red devils che restano nell'area piccola dopo una serie di rimpalli: Meite invece che spazzare tiene palla e poi rilancia male il pallone, che schizza tra i piedi di Pogba che in area piccola fa 0-1.

È il gol che cambia gli scenari della qualificazione e l'inerzia dell'incontro. Pioli getta nella mischia il suo pezzo da novanta, Ibrahimovic, per dare una scossa: sfiora anche il gol, di testa su cross di Calhanoglu ma Henderson risponde alla grande. Il Manchester United gestisce la partita, fa quello che ha fatto il Milan nei primi 45'. E porta a casa la qualificazione. Finisce la corsa del Milan, l'Europa si conferma maledetta: l'ultima volta che i rossoneri si sono qualificati a un quarto di finale era nel 2012, in Champions. L'Europa minore non è mai stata invece nelle corde: mai vinta e con le semifinali (ultima volta nel 2002) come miglior risultato.